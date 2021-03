Juventus-Spezia non è una di quelle partite che fa discutere per giorni e giorni sugli episodi arbitrali, tuttavia anche nel match di ieri all'Allianz Stadium sono emerse un paio di situazioni che fanno discutere. Stando alla moviola dei principali quotidiani sportivi, tutti concordano, oltre che naturalmente sui fuorigioco che col Var sono oggettivi, sul rigore assegnato all'ultimo secondo allo Spezia per il fallo di Demiral su Gyasi, con conseguente ammonizione al difensore turco.



PRO JUVE - Ci sono però un paio di situazioni, relative a cartellini, che sono state messe in evidenza dai giornali. La Gazzetta dello Sport fa notare che l'intervento scomposto di Frabotta su Vignali, costato il giallo (e conseguente squalifica con la Lazio, essendo diffidato) al terzino della Juve, fosse da rosso diretto in quanto "vigoria sproporzionata". PRO SPEZIA - Tuttosport, invece, menziona il successivo pestone di Gyasi su Chiesa durante una verticalizzazione della Juve: l'azione è giustamente proseguita per il vantaggio, ma quando è terminata l'arbitro Juan Luca Luca non ha ammonito l'attaccante dello Spezia nonostante il provvedimento disciplinare ci potesse stare.