Qui di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia, partita che all'Allianz Stadium apre la 25^ giornata di Serie A (in seguito alla non disputa di Lazio-Torino alle 18.30)



JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, De Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, Frabotta, Fagioli, Bernardeschi, Ramsey, Morata, Di Pardo, Peeters, Aké. All. Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza; Maggiore, Sena, Estevez; Farias, Nzola, Gyasi. A disp: Zoet, Acampora, Ricci, Galabinov, Agoume, S. Bastoni, Ferrer, Chabot, Verde, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All. Italiano