"Cristiano Ronaldo colleziona stasera la presenza numero 600 in carriera in gare di campionato. Insaziabile."

La grafica di Opta spiega anche la suddivisione di tutte queste partite del fuoriclasse portoghese nelle varie leghe europee nelle quali ha giocato: 292 in Liga col Real Madrid, 196 in Premier League col Manchester United, 85 in Serie A naturalmente con la Juventus, 25 nel campionato portoghese con lo Sporting Lisbona e anche 2 nella "serie B" lusitana.

Ronaldo ha festeggiato questo traguardo segnando il gol numero 767 della sua carriera.



CR7 è anche l'unico giocatore a segnare almeno 20 gol in ciascuna delle ultime 12 stagioni in uno dei top-5 campionati