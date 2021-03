All'Allianz Stadium alle 20.45 va in scena la partita tra Juventus e Spezia, che in seguito alla mancata disputa di Lazio-Torino è il match che apre di fatto la 25^ giornata di Serie A. In attesa del calcio d'inizio, entriamo tutti insieme nel clima giusto attraverso le foto e i video del prepartita: dalle immagini dello stadio vuoto e degli spogliatoi, fino all'arrivo delle squadre allo stadio e poi le prime immagini di campo che precedono l'incontro. La rifinitura, gli esercizi, tutto nello sfondo della musica suonata dagli altoparlanti dello Stadium.