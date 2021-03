È stato designato il sestetto arbitrale che martedì sera sarà impegnato all'Allianz Stadium per la sfida tra Juventus e Spezia. A fischiare l'inizio sarà Juan Luca Sacchi della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Colarossi e Di Vuolo. Quarto uomo Marchetti. Al Var Fabbrio, Avar Di Iorio. In questa stagione Sacchi ha già arbitrato la Juventus il 24 gennaio, sempre a Torino, in occasione della partita contro il Bologna vinta 2 a 0 dai bianconeri. Nel corso del 2020/2021, Sacchi ha arbitrato complessivamente 8 partite di Serie A e 4 di Serie B estraendo 2 cartellini rossi.