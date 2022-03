Tra poco più di 24 ore Juventus e Spezia scenderanno in campo nel posticipo delle 18. La squadra allenata da Max Allegri vuole centrare il suo 14esimo risultato utile consecutivo e soprattutto portare a casa i 3 punti che, sono fondamentali per il finale di stagione. Ancora molti dubbi di formazione per l'allenatore livornese, alle prese con i numerosi infortuni ma che può contare sul rientro di Federico Bernardeschi, tornato ieri ad allenarsi con il gruppo. Viste le pesanti assenze che risultano anche in mezzo al campo, la possibilità di vedere l'ex Viola dal primo minuto è molto concreta.