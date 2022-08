Dal sito ufficiale della Juve:Il match di sabato 27 agosto contro la Roma ha saputo regalare grandi emozioni anche prima del fischio di inizio. Da quest'anno, come vi abbiamo raccontato qui, l'Allianz Stadium diventa ancora di più la casa dei tifosi. In occasione di ogni matchday casalingo, infatti, sarà possibile vivere un’esperienza a 360° con nuovi momenti di coinvolgimento per premiare la fedeltà dei supporter bianconeri.Contro i giallorossi sono state tantissime le novità tra cui il dj set di MACE, producer al centro di alcuni dei più grandi successi di artisti italiani di fama internazionale, e per la partita contro lo Spezia (mercoledì 31 agosto, ore 20.45) siamo pronti ad accogliere nel nostro stadio due nuovi artisti, i. Stiamo parlando di due DJs di fama internazionale noti per i loro mash-up di canzoni popolari trasformate in musica dance elettronica.L'intrattenimento, dunque, inizierà ben prima del kick-off e oltre al dj set dei DJs FROM MARS ci saranno spettacoli di luci, effetti pirotecnici e tante attività ludiche per i più grandi e i più piccini. Anche per questo match, tutti i tifosi potranno avere un ricordo davvero speciale del match. I supporter potranno visualizzare le loro foto sugli spalti all'Allianz Stadium direttamente sul proprio smartphone!Partecipare sarà molto semplice: durante l’evento verranno catturate le emozioni del pubblico nei momenti più coinvolgenti e saranno caricate online. Per vedere le proprie foto, ogni tifoso dovrà accedere alla pagina juventus.getpica.com , inserire il codice del matche scattarsi un selfie per essere riconosciuto dalle inquadrature. Se sarà immortalato in qualche scatto, allora, troverà la propria foto direttamente nella pagina personale su juventus.getpica.com e potrà condividerla!Sarà un ricordo della serata unico!Pronti a vivere un'altra serata super coinvolgente?