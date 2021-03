Serata veramente storta dal punto di vista degli infortuni per la Juventus. Non solo il forfait a pochi minuti dall’inizio della gara di De Ligt, ma anche il suo sostituto Frabotta potrebbe lasciare in campo. Infatti, come riporta Sky Sport, il terzino sinistro ha riportato un problema fisico nel corso della gara: Pirlo ha così mandato a riscaldare Bernardeschi, che potrebbe prendere il posto di Frabotta.