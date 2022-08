Come racconta il Corriere dello Sport, la novità, là davanti, potrebbe essereal posto di Kostic, con Cuadrado ancora sul lato destro del tridente. Milik, che il tecnico comunque considera per una partenza dal via, sembra destinato ad entrare a gara in corso. La sorpresa potrebbe essere l’esordio da titolare di Gatti accanto a Bremer al centro della difesa, in attesa di Bonucci, pronto per Firenze. Con l’ex Frosinone in campo, Danilo scalerà a destra, mentre a sinistra De Sciglio appare in vantaggio su Alex Sandro.