Come racconta Gazzetta,ha deciso sui giovani. Il tecnico bianconero, spesso accusato di essere restio a utilizzare i ragazzi, ha chiarito il suo pensiero alla vigilia della partita con lo Spezia. Che, a giudicare dalle ultime prove di formazione, sarà l’occasione per lanciare Federico Gatti in difesa, Moise Kean accanto a Dusan Vlahovic dal primo minuto e per confermare Fabio Miretti, la nota più lieta di quest’inizio di stagione bianconera