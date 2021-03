JUVENTUS - SPEZIA 3-0

(62' Morata, 71' Chiesa, 89' C. Ronaldo)



JUVE (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Frabotta (61' Bernardeschi); Chiesa (72' Ramsey), Bentancur, Rabiot, McKennie (61' Morata); Kulusevski (88' Di Pardo), C. Ronaldo.​ A disp: Buffon, Pinsoglio, Dragusin, De Ligt, Fagioli, Peeters, Rafia, Marques. All. Pirlo

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Terzi, Erlic, Marchizza (86' S. Bastoni); Maggiore (72' Acampora), Sena (86' Agoume), Estevez; Gyasi, Nzola (72' Galabinov), Farias (72' Verde). A disp: Zoet, Ricci, S. Ferrer, Chabot, Ismajli, Agudelo, Piccoli. All. Italiano



Arbitro: Juan Luca Sacchi



AMMONITI Frabotta e Demiral (J)



NOTE al 96' Szczesny para rigore a Galabinov