La Juventus ieri sera si è imposta per 3-0 all'Allianz Stadium contro lo Spezia nell'anticipo serale della 25^ giornata di Serie A, turno infrasettimanale. Una partita che a dire il vero non ha messo in mostra una Juve irreprensibile. Per un'ora la squadra di Pirlo ha giocato, di fatto, alla pari della formazione di Italiano, finché i cambi del Maestro hanno spaccato la partita: Bernardeschi per Morata, e da lì tutto in discesa. Raddoppio Chiesa, tris di Ronaldo... e perla finale di Szczesny a mettere il punto esclamativo.

