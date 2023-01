Il mercato di gennaio sta entrando nel vivo. Non per la Juve, che per il momento continua a seguire quel programma di fatto già impostato anche prima della rivoluzione del 28 novembre. In agenda c'era infatti una sessione senza particolari colpi di scena pianificati, con delle linee guida piuttosto precise: fiducia ai giovani, attesa degli infortunati, magari un esterno di complemento. Ma soprattutto: se non parte nessuno, non arriva nessuno. Così, in attesa di capire se poter avere la forza in questo momento di vincere la corsa ad Ivan Fresneda del Valladolid contro (tra le altre) Borussia Dortmund e Newcastle, in attesa di valutare se i vari giovani in organico (da Aké a Soulé e Barbieri) possano essere sufficienti per sopperire all'assenza di un esterno d'esperienza da pescare a costo zero o quasi (vedi Maehle), in attesa che tornino tutti gli infortunati, restano aperti tutti quei file sul desktop legati al mercato in uscita. E che potrebbero cambiare tutto già a gennaio, per quanto la volontà della Juve sia quella di rimandare in estate ogni scossone. Però qualcosa si muove e alcuni casi sono aperti più che mai.Scoprili tutti in gallery