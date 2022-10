Come sempre accade di recente, anche un intrattenimento nel prepartita. Ecco il comunicato: "Emozioni, colori, suoni: come ormai accade sempre, l’Allianz Stadium nel pre partita si riempie del beat dei Dj più famosi e talentuosi. Domani sera sarà il momento dello stile eclettico e delle selezioni visionarie di Elena, disc-jockey e conduttrice radiofonica, il cui talento è noto da tempo nei club di tutta Italia e anche all’estero. Un talento che spazia dall’industrial più ritmata all’ebm, dalla techno all’house, fino alla new wave".