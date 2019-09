Sono entrambi in scadenza 2020 ed entrambi pezzi pregiati degli Spurs di Pochettino. Eppure, se di Chiristian Eriksen si è già parlato, meno si è detto di Toby ​Alderweireld: come ha riportato il Daily Mail, infatti, Paratici starebbe cercando uno spiraglio anche per il centrale belga. Due colpi a zero che farebbero le fortune dei bianconeri, anche se ancora c'è una stagione di mezzo che può cambiare ogni prospettiva. Anche l'Inter segue il centrale, in estate accostato alla Roma.