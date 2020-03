La Juventus non smette di seguire l'esterno brasiliano del Chelsea Willian. Il giocatore, infatti, andrà in scadenza il prossimo giugno e, con i Blues, sta vivendo ore difficili sul fronte rinnovo. Willian ha espresso il suo legame con la città in una lettera a The Player's Tribune, ma al momento le parti sono lontane sul capitolo durata. Così, la Juventus resta alla finestra, con Fabio Paratici che ha ormai abituato i tifosi a questo genere di colpi di alto profilo, ma dal basso costo. Una strategia che ha spesso pagato i suoi dividendi, anche se quest'anno, con Adrien Rabiot e Aaron Ramsey, non è andata bene come negli anni passati.