Come racconta Gazzetta, c'è stata una spesa diin tre anni solo per i cartellini dei giocatori acquistati, senza contare bonus e ingaggi. E il tutto per due quarti posti e il -10 dal Napoli capolista nella classifica attuale. Gli ultimi tre mercati della Juventus, profondamente diversi tra loro, hanno però una cosa in comune: risultati ben al di sotto delle aspettative. Certo, il club bianconero ha anche venduto (e spesso bene) nomi illustri (da CR7 a De Ligt, passando per Bentancur e Kulusevski) e il monte ingaggi dalla partenza di Ronaldo è sceso, ma è chiaro che se parametriamo quanto scucito da Exor con le spese del Milan campione d’Italia o del Napoli primo in classifica, qualcosa non va.