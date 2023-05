Bagliori di. Una piccola luce si è accesa sul finale di stagione della Juventus: il francese sta continuando nel suo percorso di graduale rientro sul palcoscenico principale, ora deve rimettere a posto quantomeno la condizione fisica, che non gli permette ancora di disputare novanta minuti o comunque giocare da titolare. Molto probabilmente, anche a Bergamo sarà così.- Come racconta il Corriere dello Sport in edicola, tappa dopo tappa, l’obiettivo è aumentare l’arco temporale trascorso in campo proprio per arrivare a disputare una partita intera e ad avere nuovamente un posto nell’undici di partenza, cosa che non gli accade dal 19 aprile 2022 quando ancora vestiva la maglia del Manchester United. Però quanto visto contro il Lecce è stato decisamente confortante: dribbling e giocate, Stadium praticamente catturato. La confidenza col campo si è rivista, e la stagione maledetta può essere messa quantomeno in standby.