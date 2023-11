Conto alla rovescia per capire sIl centrocampista bianconero è il perno tattico e non solo di questa squadra, l'uomo in più che si piazza davanti alla difesa per contrastare l’incursore di turno. Un equilibratore che nel nel big match con i nerazzurri servirebbe ancora di più. Lo staff (tecnico e sanitario), faranno di tutto per metterlo a disposizione di Allegri, almeno tra i convocati. Servirà l’ok dei medici oltre che il suo, visto che è reduce da una dolorosissima micro infrazione della decima costa, leggermente scomposta, rimediata nei primi minuti della sfida contro il Cagliari.Il dolore sta lentamente scemando, come testimonia il fatto che abbia trascorso un week end a Parigi con sua moglie, scrive Tuttosport. "Da una parte cercherà di mantenersi in forma svolgendo un lavoro aerobico senza che abbia impatto sulla cassa toracica, dall’altro proseguirà una serie di terapie.e prendere una decisione finale". In più, si sta lavorando per ottimizzare e personalizzare una sorta di protezione,e quindi mitigare l’effetto di eventuali colpi che potrebbe ricevere. Questo “corpetto” gli permetterebbe anche di giocare psicologicamente più libero e sereno.