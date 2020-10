Paul Pogba è inevitabilmente nel mirino e nei cuori di molti tifosi della Juventus. E a lungo il club bianconero ha accarezzato l'idea di riacquistarlo dal Manchester United. Ora la prospettiva sembra di nuovo concreta, poiché ESPN informa che lo United avrebbe offerto al centrocampista francese un rinnovo di contratto al ribasso, che potrebbe farlo propendere per un abbandono ai Red Devils. Pogba è in scadenza nel 2022, se non dovesse raggiungere nessun accordo basterebbe attendere poco più di un anno per trovare l'accordo a parametro zero (o anche meno, provando ad acquistarlo a "poco prezzo").