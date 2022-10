Scelte quasi obbligate in casa, visto anche le assenze di Di Maria e Chiesa, punterà, come riferisce la Gazzetta dello Sport, sulla coppia di attacco formata dache comporrà questo strano tridente. In realtà, l'esterno giocherà sulla fascia nel 3-5-2 ma con compiti soprattutto offensivi. I numeri quando hanno giocato insieme tutti e tre però non sono positivi. Hanno infatti giocato dal primo minuto in due occasioni su quattro in Europa. In entrambi casi, contro il Psg e con il Benfica, sono arrivate delle sconfitte, subendo 4 gol e realizzandone 2.