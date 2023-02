Ci sarà - finalmente - spazio per il 'tridentissimo' contro la? Oh, senza usare poi così tante o mezze misure: per il momento, l'idea diè quella di restare sul terreno già battuto, senza andare a impelagarsi in altre faccende. Eppure la tentazione c'è, si è affacciata anche alla controvigilia, con Angelpotenzialmente in campo anche domenica, e non in Europa League contro il. Di fianco al Fideo, Federico, dal primo minuto. Più Dusan Vlahovic.L'idea iniziale di Allegri era di alternare ile ilsta funzionando: Chiesa è stato decisivo ine sta ritrovando lo smalto necessario, Di Maria ha messo lo zampino anche a Salerno, dove ha assistito l'inserimento di Miretti che è valso il calcio di rigore e una partita sullo scivolo, nettamente in discesa. Ebbene: potremmo vederli insieme, magari per più di un momento di partita, con Fagioli dal 1' efuori. Insomma: l'idea è rimasta quella e ci sono tutte le intenzioni per perseguirla. Allegri sa benissimo però che, quella dello, per la Fiorentina non è semplicemente una partita: è un vero e proprio derby, daranno tutto, e non può permettersi particolari sbilanciamenti. Confermato dal primo minuto ancora Dusan Vlahovic, in condizioni strepitose (Kean guarda al match di giovedì), che a questo punto potrebbe far coppia - di nuovo - con quel vecchio amico conosciuto in viola. Più il Fideo.