Come racconta Gazzetta, la valorizzazione dei giovani provenienti dal vivaio rientra anche in quest’ottica di risparmio e ottimizzazione dei costi. Questo non significa che il club abbia cambiato strategia, come dimostra anche l’ultima campagna acquisti estiva, che ha portato a Torino top player di peso ed esperienza come. Federico, responsabile del mercato bianconero, l’uomo che ha voluto fortemente il progetto giovani partito nel 2018 con l’Under 23, ci tiene a precisarlo: "E’ solo una rivisitazione del Dna del club, la Juve non potrà mai prescindere dal grande campione, ma oggi si punta a una sostenibilità per dare valore alla prima squadra con un patrimonio costruito in casa".