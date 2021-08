Il nuovo acquisto si è preso un grande spazio sui social bianconeri ed è l'acquisto dell'estate per il club. Un colpo fortemente voluto e portato al termine non senza difficoltà. E ora? Ora il mercato non è chiuso perché in questi ultimi 10 giorni, questione Ronaldo a parte, si lavora per le occasioni, in entrata e in uscita. Da Pjanic a Ramsey e McKennie, ma non solo.Un segnale di mercato? Sicuramente le loro posizioni sono in bilico, perché la Juve ha qualche esubero di troppo: De Sciglio e Pellegrini si giocano una maglia, mentre Rugani sembra destinato a fare il quarto centrale. Sembra, però... Perché il mercato passa anche da questi dettagli.