Solo Locatelli e Chiesa erano i giocatori della Juve presenti con l'Italia nei primi impegni con Luciano Spalletti c.t. Secondo la Gazzetta dello Sport però, per il futuro l'ex Napoli pensa a diversi cambiamenti che coinvolgono altri bianconeri. In attacco, occhio a Kean, spesso frenato dagli infortuni mentre sulle fasce, potrebbe esserci un occasione per Cambiaso, capace di giocare su entrambe le corsie. A centrocampo, per ora Miretti è con l'Italia under 21 ma chissà in futuro. E poi c'è Nicolò Fagioli, che però si deve confermare con la Juve.