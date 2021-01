2







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Non ce n'era bisogno, forse. Però la Juve ne ha approfittato volentieri. Ecco, l'episodio - e cioè la gran sgroppata di Rabiot, 'premiata' dall'irruenza e dal fallo di Vicari - ha aggiustato un po' di cose. Soprattutto un approccio timido, quasi impacciato, di sicuro sorpreso davanti alla vitalità della Spal. Comunque, all'intervallo è 2-0 per i bianconeri: al rigore trasformato da Morata si è aggiunto il sinistro dal limite di Gianluca Frabotta. Bello, chiamato, sudato dopo mille sgroppate. Ed è il premio giusto a un ragazzo che non si risparmia mai. Che si gode non un momento, ma un periodo incredibilmente fuori da ogni prospettiva.



La gara? Non è stato un moto continuo d'attacco, così come ci si aspettava. Alle volte, è stato persino un rincorrere: Seck, 2001, sulla destra bianconera ha seminato guizzi di panico. Facendolo capire: l'attenzione non può essere da Serie B, ché c'è tutto da perdere.



Ecco top e flop della gara: sono nella nostra gallery dedicata.