Leonardo Semplici, un po' a sorpresa, per la gara della Spal oggi alle 15 contro la Juventus dovrebbe lanciare dal primo miuto Marko Jankovic, centrocampista montenegrino classe '95 al debutto stagionale in campionato. Arrivato a gennaio scorso dal Partizan, quest'anno Jankovic ha giocato solo 11' in Coppa Italia contro la Feralpisalò ad agosto.