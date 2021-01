Andrea Pirlo deve sciogliere gli ultimi dubbi in vista della gara di stasera contro la Spal per i quarti di Coppa Italia. L'allenatore della Juventus sta pensando di lanciare qualche giovane e ne approfitterà per far riposare alcuni big. Un primo segnare è arrivato dalla lista dei convocati dove oltre a Dybala e a Bentancur manca anche Cristiano Ronaldo con il giovane Da Graca unica alternativa a Morata. In difesa, verso una maglia da titolare il romeno Dragusin.