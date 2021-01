6







di Cristiano Corbo, inviato all'Allianz Stadium

Tutto liscio come l'olio. Tutto entusiasmante come la felicità dei ragazzi che Pirlo non ha paura di lanciare in campo. Sì, perché se la Juventus supera agilmente la Spal per 4-0, con gol di Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa, è anche e soprattutto merito della spavalderia con cui giocano tanti 'nuovi' protagonisti di questa squadra. A partire dallo stesso terzino, bravo a trovare il primo gol in bianconero. Continuando con la forza e il temperamento di Dragusin. Chiudendo con le geometrie di Fagioli: che alza la testa, capisce lo sbocco, prova ad arrivarci senza timore. Insomma, tante buone notizie arrivate da un 'semplice' mercoledì di Coppa Italia. A partire dai ritorni di Federico Chiesa (già in forma campionato, indiavolato e in gol negli ultimi minuti) e di Alex Sandro, dopo oltre venti giorni nuovamente in campo. Per le pagelle, scorrete pure nella gallery qui in basso...