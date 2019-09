Supera il record di Maldini per presenze con i club e passa un pomeriggio tutto sommato tranquillo.Adattato terzino destro, gioca una partita diligente ed esce bene dalle situazioni di difficoltà.Giornata tranquilla, fa a spallate con Petagna e vince quasi sempre lui.Cresce a vista d’occhio. Bene sia in anticipo che quando rincula.Torna a giocare terzino dopo 10 anni. Senza sbavature.Lucido nel servire Pjanic per il gol del vantaggio, Berisha gli nega il gol con un grande intervento. (Ovazione al suo ingresso in campo)Inizio di stagione spettacolare di Mire. Il gol che porta in vantaggio la Juve è un capolavoro. Entra anche nell’azione del raddoppio di Ronaldo. Taglia e cuce, pressa alto. Devastante.Mette altri minuti nelle gambe e cresce alla distanza. Buon segno (Anche lui entra nel club di quelli a cui Berisha nega un gol. Quella sul gallese, poi, è una delle parate più belle della giornata del portiere spallino. Dà imprevedibilità e velocità alla manovra bianconera. (Ha un paio di palle gol ma la difesa della Spal lo chiude bene)Sguiscia via spesso e volentieri, gioca bene nello stretto. Mette l’assist per il 2-0 in testa a Cristiano Ronaldo dimostrando che si, lui e CR7 possono convivere.Le azioni più importanti della Juve hanno la sua firma. Ramsey sfiora il vantaggio su un suo assist, poi Berisha gli dice di no un paio di volte. Alla fine, finalmente, trova il bersaglio grosso.La Juve finalmente non prende gol e questa di sicuro è la notizia che più gli piacerà. La Juve ci mette un po' a ingranare ma Pjanic a fine primo tempo le dà un vantaggio meritato. Il 2-0 poteva arrivare anche prima. Ma non può farci niente se Berisha è in giornata di grazia.Berisha 7.5; Tomovic 5.5, Vicari 6, Igor 6; Sala 5.5 (72’ Jankovic sv), Murgia 5.5 (57’ Strefezza 6), Valdifiori 5, Missiroli 6, Reca 5.5; Petagna 6, Moncini 5 (76’ Paloschi sv). All. Semplici 5.5