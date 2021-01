La Juventus batte in scioltezza 4-0 la Spal all'Allianz Stadium nel quarto i finale di Coppa Italia che regala alla squadra di Pirlo una doppia sfida contro l'Inter nelle prossime due settimane. Un match tranquillo anche da un punto di vista arbitrale, anche se il direttore di gara Ivano Pezzuto ha avuto bisogno dell'intervento del Var Mazzoleni per accorgersi del netto rigore su Rabiot che ha sbloccato il punteggio.

Qui di seguito tutti gli episodi arbitrali di Juve-Spal:



85' - Pezzuto pareggia il conto delle ammonizioni: giallo a Rabiot per aver steso Seck che portava palla sulla trequarti. Anche se sembrava una spallata dura ma regolare



81' - Un'ammonizione anche nella Juve: giallo a Chiesa, entrato da poco, per un'entrata in ritardo su Brignola vicino alle panchine. Rivedendo l'intervento, sembra un cartellino un po' eccessivo



80' - Ammonito nella Spal il neoentrato Valoti



50' - La prima ammonizione della partita è per Sernicola, della Spal, per un fallo di mano volontario in mezzo al campo a interrompere un passaggio di Rabiot

14' - Tiro dagli 11 metri per la Juventus, Var decisivo! Rabiot penetra in area e Vicari lo stende: il difensore della Spal si ferma all'ultimo ma col ginocchio tocca nettamente i centrocampista francese. Pezzuto in un primo momento ammonisce addirittura Rabiot per simulazione, ma poi il var Mazzoleni chiama l'arbitro all'on field review, e la decisione si converte: giallo annullato e calcio di rigore trasformato da Morata!