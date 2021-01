4









Battere la Spal e raggiungere l’Inter in semifinale di Coppa Italia. Obiettivo centrato per la Juventus, il prossimo sarà prendersi la rivincita dopo il ko di San Siro. Nel frattempo, Pirlo stacca il pass grazie ai suoi migliori uomini e ai tanti giovani che ha lanciato in campo, con Frabotta modello da seguire, buttato attentamente nella mischia ad inizio stagione e ieri in gol, per la prima volta con la prima squadra della Juve. Da Dragusin a Fagioli, da Kulusevski a Morata passando per il recuperato Chiesa, tanti i protagonisti di una serata che proietta i bianconeri nel rematch contro l’Inter.



