Mercoledì sera la Spal, attualmente in Serie B, va ad affrontare la Juventus all'Allianz Stadium per i quarti di finale di Coppa Italia. Queste le parole dell'esperto attaccante Alberto Paloschi ai canali ufficiale della squadra ferrarese: "Sarà una bella partita, speriamo di fare una bella prova, mettendo in campo le nostre caratteristiche. Cercheremo di dare il massimo".