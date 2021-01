Una partita senza grossi patemi dal punto di vista arbitrale quella di ieri sera. La Juventus batte la Spal 4-0 grazie ai gol di Morata, Frabotta, Kulusevski e Chiesa e stacca il pass per le semifinali di Coppa Italia, dove sfiderà l’Inter in un duplice confronto, andata e ritorno il 2 e il 9 febbraio. Un match tutto sommato senza grossi episodi da moviola, l’unico il rigore su Rabiot, inizialmente ammonito per simulazione dal direttore di gara Pezzuto, salvo poi l’intervento del Var, decisivo nel correggere la decisione finale. Fanno storcere il naso qualche cartellino giallo di troppo.



