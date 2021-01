Le partite di Coppa Italia, specialmente contro una squadra (pur ottima) di Serie B come la Spal, sono indubbiamente un'occasione perfetta per dare minutaggio ai giovani talenti. Ciò che ha deciso di fare Pirlo nel quarto di finale di questa sera, in cui la Juventus all'Allianz Stadium è chiamata a staccare il pass per la semifinale contro l'Inter. Oltre al gioiello Fagioli titolare a centrocampo, impressione l'età media della difesa bianconera che partirà dal 1': il '98 Demiral, i '99 De Ligt e Frabotta, addirittura il 2002 Dragusin. Mediamente 21 anni e mezzo.