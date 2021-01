Nessun dubbio per Andrea Pirlo, che contro la Spal stasera si gioca la qualificazione in semifinale di Coppa Italia puntando sulla coppia d'attacco Morata-Kulusevski. Lo svedese ancora lì davanti da seconda punta, stavolta vicino allo spagnolo con Cristiano Ronaldo a riposo in vista del campionato. Un altro test importante per il classe 2000, che l'allenatore della Juve sta sperimentando in attacco e potrebbe aver trovato una nuova punta in casa.