Andrea Pirlo ha diramato la lista dei convocati per la sfida di stasera nei quarti di Coppa Italia contro la Spal. Ancora out Dybala, l'allenatore ha lasciato a casa anche Cristiano Ronaldo portandosi solo il giovane Da Graca come unica alternativa a Morata in attacco. Oltre a Dragusin e Fagioli, convocato anche l'altro baby Di Pardo.

Ecco l'elenco completo:



Portieri: Szczesny, Buffon, Pinsoglio.

Difensori: Chiellini, de Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Demiral, Di Pardo, Dragusin, Frabotta.

Centrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Chiesa, Rabiot, Bernardesschi, Fagioli, Kulusevski.

Attaccanti: Morata, Da Graca.