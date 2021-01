La Juventus questa sera affronterà all'Allianz Stadium la Spal, formazione che milita in Serie B, per i quarti di finale di Coppa Italia. L'obiettivo è la semifinale contro l'Inter. Mister Pirlo approfitta dell'occasione per lanciare seconde linee e giovani debuttanti: parte dalla panchina Di Pardo, dal 1' Dragusin e Fagioli.



Queste le formazioni che scenderanno in campo alle 20.45:



JUVE (4-4-2): Buffon; Dragusin, De Ligt, Demiral, Frabotta; Bernardeschi, Fagioli, Rabiot, Ramsey; Morata, Kulusevski. A disp: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, Di Pardo, Arthur, McKennie, Chiesa, Da Graca. All. Pirlo

SPAL (4-3-3): Berisha; Okoli, Vicari, Ranieri; Dickmann, Esposito, Missiroli, Sernicola; Brignola, Floccari, Seck. A disp: Thiam, Minelli, Tomovic, Valoti, Paloschi, Viviani, Spaltro, Strefezza, M. Sala, L. Moro. A disp: . All. Marino