Verso metà secondo tempo di Juventus-Spal c'è stata una doppia sostituzione nelle file bianconere. Alex Sandro ha preso il posto di goleador-Frabotta: per il brasiliano è il ritorno in campo dopo oltre tre settimane di digiuno causa-covid. Inoltre è dovuto uscire Alvaro Morata, vittima di un profondo taglio al piede destro dopo uno sfortunato pestone ricevuto da Salvatore Esposito sugli sviluppi di un corner: il centravanti spagnolo si è accasciato a terra, poi si è rialzato ma zoppicava vistosamente. Pirlo ha preferito non far entrare al suo posto il giovane Da Graca, unico attaccante di ruolo in panchina, e ha messo Federico Chiesa. Per la parte finale di questi quarti di Coppa Italia, dunque, la Juve sta giocando con la coppia offensiva Kulusevski-Chiesa.