Dopo la vittoria di ieri contro il Bologna, mercoledì sera la Juventus scenderà nuovamente in campo per affrontare la Spal nei quarti di finale di Coppa Italia. La sfida, sulla carta più che abbordabile, darà un'occasione per Pirlo per dar nuovamente spazio ai giovani e concedere minutaggio a chi è stato meno impiegato. A fischiare l'inizio del match all'Allianz Stadium, alle 20.45, sarà il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce. Gli assistenti saranno Rocca e Robilotta, quarto uomo Piccinini. In cabina Var Mazzoleni, Avar Alassio.