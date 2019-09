L'unico dubbio per Sarri è la presenza o meno in campo di Sami Khedira per la gara di oggi alle 15 contro la Spal. Qualche dubbio in più da sciogliere per l'allenatore ospite Leonardo Semplici: in difesa Tomovic è in vantaggio su Cionek, sulla fascia destra l'allenatore dovrebbe preferire l'esperienza di Sala al '97 Strefezza e davanti Moncini insidia Paloschi per chi farà coppia con Petagna.