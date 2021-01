Il giovane Marco Da Graca è stato ad un passo dal segnare il suo primo gol con la maglia della Juve, ieri sera, nei minuti finali del match contro la Spal. All'attaccante, entrato per Demiral al minuto 83, la soddisfazione è stata tuttavia "scippata" da Federico Chiesa, che da pochi metri ha insaccato per il 4-0 finale. La scena è finita ben presto sotto la lente d'ingrandimento dei social network: in molti si sono messi nei panni del ragazzo classe 2002. Chissà se gli ricapiterà mai un'altra occasione del genere; la "fame" di Chiesa, tuttavia, è un ottimo segnale in vista dei prossimi impegni dei bianconeri.