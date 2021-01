Se n'è parlato, se ne parla e se ne parlerà ancora. È inevitabile. Qua siamo di fronte non a "una promessa", ma "alla promessa". Al futuro della Juventus. Si è detto di tanti giocatori: il nuovo Tizio, il nuovo Caio... Ma qui chi scrive non ha paura alcuna a esporsi: Nicolò Fagioli è un giovane campione e ha tutte le carte in regola per diventare un top player e scrivere pagine di storia bianconera.Ora qualcuno dirà: ma per una partita di esordio, pur buona, c'è bisogno di fare tutto questo sensazionalismo? Questo è il punto: non si tratta della sfida di ieri! Ieri, anzi, di Fagioli abbiamo visto pochissimo. La personalità, la precisione, l'intelligenza mostrate nel 4-0 alla Spal sono la punta di un iceberg fatto da una trafila giovanile nella Juve, che ha fatto esplodere tutto il talento puro del classe 2001 piacentino. E l'ha plasmato per fargli compiere un percorso tecnico-tattico da autentico predestinato: da giocatore offensivo a regista, proprio come Andrea Pirlo due generazioni prima della sua.E non è un caso che proprio Pirlo, da allenatore ora della prima squadra bianconera, stia puntando su di lui e lo riempia di consigli, in allenamento e in partita. Ma l'attuale allenatore non è certo il primo a stravedere per Fagioli: tutti ricorderete che già Allegri, uno che sulla valutazione del singolo campione ha pochi rivali al mondo, si era innamorato follemente di lui. Parliamo di un giocatore che inventa calcio e sta studiando alacremente per imparare a farlo coi ritmi e gli standard atletici richiesti dal calcio di oggi e di domani.Contro la Spal Fagioli ha disputato una buona, una bella partita. Ma è giusto un teaser trailer di quello che potrà arrivare a fare se proseguirà il percorso che sta compiendo. Con un ringraziamento alla società bianconera per aver creato l'Under 23 e un doppio ringraziamento se deciderà di non inserirlo in improbabili scambi ma punterà realmente su di lui (come, del resto, ci ha assicurato il suo procuratore in persona quasi tre mesi fa).