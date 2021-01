1









Come prevedibile, Juventus-Spal è stata una partita ideale per far esordire con la prima squadra bianconera diversi giovani promettenti. In primis Nicolò Fagioli, partito titolare e uscito solo nel finale per far spazio a McKennie. Poi Alessandro Di Pardo, subentrato all'acciaccato Bernardeschi all'intervallo. Infine, per gli ultimi 10 minuti di partita, il palermitano Marco Da Graca, 18 anni, che entrando in campo al posto di Demiral fa anche lui il debutto assoluto "tra i grandi" e mette un bel tassello nella sua trafila juventina, partita dagli Allievi e passata per Primavera e Under 23.