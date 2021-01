Dopo Juan Luca Sacchi che ha diretto la partita contro il Bologna ieri all'Allianz Stadium, anche il quarto di finale di Coppa Italia contro la Spal sarà arbitrato da un fischietto "inedito" per la Juventus: si tratta del quasi 37enne Ivano Pezzuto, di Lecce. Un direttore di gara che sta vivendo quest'anno il salto di categoria: fa tuttora parte dell'organico della Serie B, ma ha già avuto 3 designazioni in A in questa stagione (​Sassuolo-Crotone 4-1, Parma-Cagliari 0-0, Sassuolo-Parma 1-1) mentre nel campionato cadetto ha arbitrato la Spal nella vittoria per 2-0 contro la Salernitana, una partita tesa che spinse Pezzuto ad estrarre ben 10 cartellini gialli.