La Juventus scende in campo alle ore 15 all'Allianz Stadium contro la Spal per confermarsi dopo le vittorie contro Verona e Brescia. Partita importante per gli uomini di Maurizio Sarri, soprattutto in vista della bella sfida in Champions League contro il Bayer Leverkusen e il big match di domenica prossima in casa dell'Inter. La partita sarà visibile in esclusiva sui canali Sky Sport Serie A e Sky Calcio 2, mentre in streaming su Sky Go e Now TV. Per la diretta testuale, la moviola, le pagelle e tutte le analisi, invece, appuntamento come sempre su ilBiancoNero.com.