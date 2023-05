Situazione tesa nello spogliatoio dellae parte della squadra contro. A raccontarlo é la Gazzetta dello Sport: "Lo scenario non è confortante e in più Allegri dovrà ricostruire il rapporto con la squadra. Il feeling è ai minimi storici: da Di Maria a Paredes, che sono a fine corsa e non si sono mai calati nel gioco “allegriano”, fino a Vlahovic e Chiesa, che hanno avuto più di un contrasto con l’allenatore e il cui futuro è in bilico. Non è un mistero che il gruppo vorrebbe giocare in un’altra maniera, Szczesny e Cuadrado lo hanno ammesso pubblicamente, parlando di una Juve troppo difensiva".