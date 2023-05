Il bipolarismo bianconero. Dal quale non si può scappare, non adesso.: è una fase di stallo che riguarda tutto e tutti, perché dalla possibilità di accedere all'Europa (almeno a un'Europa) passa buona parte del futuro juventino. Ebbene: tutti uniti, almeno in apparenza, e stretti per i sei punti necessari a non avere rimpianti.Dopo la conferenza in cui si è confermato saldamente alla guida della Juventus, almeno fino alla fine della stagione, è stata più evidente la frattura delle parti, che si protrarrà almeno fino al 5 giugno: la data è da cerchiare in rosso, è quella dell'incontro tra Max e la dirigenza, probabilmente con accenno di proprietà. Se da una parte c'è il gruppo di lavoro che Allegri continua a difendere - dal suo staff ai dirigenti più vicini al tecnico -, dall'altra c'è la fronda Calvo che sta valutando un domani alternativo per i bianconeri.Con Giuntoli? Dipenderà da De Laurentiis. Senza Giuntoli? In quel caso, il piano B è praticamente fatto, con la promozione di Manna e Cherubini uomo chiave. Con Allegri? No, meglio non porre certe domande. Almeno fino alla fine della stagione.