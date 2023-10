A Torino tornerà già domani, ma "solo" per la sfida di Coppa Italia tra il suo Frosinone e la squadra granata di Ivan Juric. Matiasè sotto i riflettori di tutti in questo inizio di stagione, in cui sta trascinando la formazione ciociara a suon di magie, giocate da urlo e gol (già cinque in Serie A). Ecco perché, secondo Tuttosport, nei prossimi giorni Cristianoe Giovanninon perderanno l'occasione per fare il punto della situazione con il collega gialloblù Guido, che di recente ha ammesso come non sia da escludere l'ipotesi di un immediato ritorno alladel giovane talento argentino. A patto però di trovare una soluzione valida e soddisfacente per tutti, a partire dallo stesso Frosinone che non si priverebbe a cuor leggero del classe 2003 e potrebbe puntare ad avere uno tra Hanse Samuel(più difficile, invece, arrivare a Dean).Nel frattempo il club bianconero ha avviato i dialoghi per blindare Soulé (in scadenza nel 2026) con un rinnovo fino al 2028 e un robusto adeguamento dell'ingaggio, che dovrebbe salire fino a un milione di euro a stagione. La Juve, insomma, crede molto in lui, al punto che il costoso Domenicopotrebbe presto uscire definitivamente dai radar. Della serie: il fantasista ce l'abbiamo già in casa, resta solo da capire quando farlo rientrare alla base.