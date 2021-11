Nella consueta rubrica "Le 5 cose che non sai di...", quest'oggi Calciomercato.com punta i riflettori su Matias, giovane trequartista dellaconvocato nella Nazionale argentina dal CT. Una delle curiosità su di lui riguarda proprio questa scelta, dovuta probabilmente al fatto che il classe 2003 possiede anche il passaporto italiano e per questo è finito nel mirino degli osservatori azzurri. Spesso accostato a Dybala e Di Maria, come lui mancini, ha come idolo: "Lo considero un esempio da seguire dentro e fuori dal campo. Ammiro molto anche", ha dichiarato Soulé.